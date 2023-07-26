ua en ru
Ср, 26 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Совет Украина-НАТО: Зеленский поприветствовал решение по "зерновой сделке"

Новина українською →
Среда 26 июля 2023 21:08
Совет Украина-НАТО: Зеленский поприветствовал решение по "зерновой сделке" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал решение Совета Украина-НАТО осудить выход России из "зерновой сделки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Twitter.

"Благодарны генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и заместителю генсека НАТО Мирча Джоанэ за проведение этого важного заседания Совета Украина-НАТО. Приветствуем четкое и однозначное осуждение Альянсом выхода России из "зерновой сделки". Созданный всего две недели назад в Вильнюсе Совет уже зарекомендовал себя как эффективный механизм кризисных консультаций", - подчеркнул президент.

Зеленский заверил, что Украина продолжит выполнять свои обязанности насчет обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Наша страна ценит поддержку союзников в этом вопросе, добавил он.

"Остаемся едиными с Альянсом на пути к членству в НАТО", - резюмировал глава государства.

Совет Украина-НАТО

Напомним, сегодня, 26 июля, прошло заседание Совета Украина-НАТО. Его проведение инициировала наша страна для консультаций по ситуации в Черном море.

В частности, причиной был выход России из "зерновой сделки", которая позволяла Украине экспортировать свое продовольствие по Черному морю. Теперь же такой путь перевозок был закрыт.

В ходе заседания Совета страны НАТО приняли решение усилить наблюдение и разведку в Черном море, поскольку Россия создала там новые риски.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАТО Чорне море зерновой коридор Война России против Украины
NEWS
Военное положение и мобилизацию снова продлят: Зеленский внес законопроекты в Раду
Военное положение и мобилизацию снова продлят: Зеленский внес законопроекты в Раду
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов