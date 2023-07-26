Совет Украина-НАТО: Зеленский поприветствовал решение по "зерновой сделке"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Twitter .

"Благодарны генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и заместителю генсека НАТО Мирча Джоанэ за проведение этого важного заседания Совета Украина-НАТО. Приветствуем четкое и однозначное осуждение Альянсом выхода России из "зерновой сделки". Созданный всего две недели назад в Вильнюсе Совет уже зарекомендовал себя как эффективный механизм кризисных консультаций", - подчеркнул президент.

Зеленский заверил, что Украина продолжит выполнять свои обязанности насчет обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Наша страна ценит поддержку союзников в этом вопросе, добавил он.

"Остаемся едиными с Альянсом на пути к членству в НАТО", - резюмировал глава государства.

Совет Украина-НАТО

Напомним, сегодня, 26 июля, прошло заседание Совета Украина-НАТО. Его проведение инициировала наша страна для консультаций по ситуации в Черном море.

В частности, причиной был выход России из "зерновой сделки", которая позволяла Украине экспортировать свое продовольствие по Черному морю. Теперь же такой путь перевозок был закрыт.

В ходе заседания Совета страны НАТО приняли решение усилить наблюдение и разведку в Черном море, поскольку Россия создала там новые риски.