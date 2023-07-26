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Усилят разведку в море. У Столтенберга рассказали о результатах Совета Украина-НАТО

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Среда 26 июля 2023 19:03
Усилят разведку в море. У Столтенберга рассказали о результатах Совета Украина-НАТО Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время заседания Совета Украина-НАТО Североатлантический Альянс принял решение усилить наблюдение и разведку в Черноморском регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Североатлантического Альянса.

Как пишет пресс-служба, НАТО осудило решение России выйти из "зерновой сделки", а также удары страны-террориста по югу Украины с целью остановить украинский сельскохозяйственный экспорт, от которого зависят сотни миллионов людей во всем мире.

"Члены Альянса отметили, что новая зона предупреждения России в Черном море, в пределах исключительной экономической зоны Болгарии, создала новые риски просчетов и эскалации, а также серьезные препятствия для свободы судоходства", - добавляет пресс-служба.

Как отметил заместитель генерального секретаря Мирча Джоане, Россия демонстрирует неуважение к международному праву и людям, которые зависят от украинского зерна. Также Кремль угрожает гражданским кораблям, терроризирует города и уничтожает часть мирового культурного наследия.

"Россия несет полную ответственность за свои опасные и эскалационные действия в Черноморском регионе. Россия должна прекратить превращать голод в оружие и угрожать наиболее уязвимым слоям населения мира продовольственной нестабильностью. Действия России также создают значительные риски для стабильности Черноморского региона, который имеет стратегическое значение для НАТО", - заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Также отмечается, что НАТО усиливает наблюдение и разведку в Черноморском регионе "с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников".

Выход России из "зернового соглашения"

После того как Россия вышла из "зернового соглашения", враг почти каждую ночь атакует юг Украины. Страна-террорист, в частности, жестоко обстреливает Одессу и регион в целом. Между тем, Совет безопасности ООН планирует собраться сегодня, чтобы поднять вопрос российских ударов и якобы "преследования" УПЦ МП в Украине.

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