Рада Україна-НАТО: Зеленський привітав рішення щодо "зернової угоди"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Twitter .

"Вдячні генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу і заступнику генсека НАТО Мірча Джоане за проведення цього важливого засідання Ради Україна-НАТО. Вітаємо чітке та однозначне засудження Альянсом виходу Росії із "зернової угоди". Створена всього два тижні тому у Вільнюсі Рада вже зарекомендувала себе як механізм кризових консультацій", - наголосив президент.

Зеленський запевнив, що Україна продовжуватиме виконувати свої обов'язки щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Наша країна цінує підтримку союзників у цьому питанні, додав він.

"Залишаємось єдиними з Альянсом на шляху до членства в НАТО", - резюмував глава держави.

Рада Україна-НАТО

Нагадаємо, сьогодні, 26 липня, відбулося засідання Ради Україна-НАТО. Його проведення ініціювала наша країна для консультацій щодо ситуації у Чорному морі.

Зокрема, причиною був вихід Росії із "зернової угоди", яка дозволяла Україні експортувати своє продовольство Чорним морем. Тепер такий шлях перевезень був закритий.

Під час засідання Ради країни НАТО вирішили посилити спостереження та розвідку у Чорному морі, оскільки Росія створила там нові ризики.