Совет Украина-НАТО не станет заменителем вступления в Альянс, - экс-глава МИД

Он отметил, что Совет Украина-НАТО позволит нашему государству быть на таких же условиях за одним столом с другими членами Альянса. По его словам, это важно для улучшения политического взаимодействия, но форма не должна заменять реальный путь в НАТО.

Климкин считает, что лучше разговаривать с НАТО Украина может разными способами, но двигаться в Альянс государству все равно нужно - нужно определить основные вехи и планы движения.

Бывший министр иностранных дел также обратил внимание на еще один момент. Формально еще не отменен общий формат НАТО и России, существующий с 1997 года.

Учитывая это, НАТО, повышая уровень с Украиной, должно понимать, что делать с тем форматом. Ведь, сохраняя его, Альянс оставляет простор для какой-то коммуникации с РФ. При этом речь идет не о пространстве для диалога, ведь в реальном смысле он невозможен.

Однако, по словам Климкина, такая коммуникация не должна быть новым статусом-кво, хотя Альянс сейчас активно думает о том, каким он может быть. Если вообще будущий статус-кво с Россией может быть.

Новый формат предусматривает возможность созыва Украиной заседаний, когда она сочтет нужным. При этом союзники не могут отказать во встрече.

"Напротив, мы должны превратить созыв Совета в механизм как регулярных, так и необходимых консультаций в критических случаях. Я считаю, что это должно быть как стратегическое движение вперед нашей дискуссии с союзниками, так и механизм консультаций по практическим вопросам. Я на самом деле не вижу, что кто-то нам будет отказывать и манипулировать Радой", - считает экс-глава МИД.

Он считает, что на заседаниях Совета могут рассматриваться любые вопросы. Климкин добавил, что это должен быть механизм диалога между НАТО и Украиной. Поскольку между партнерами и Украиной он продолжается на двустороннем и многостороннем уровнях.

В то же время, Климкин подчеркнул, что формат Совета Украина-НАТО не является заменителем стремления нашего государства присоединиться к Альянсу. Это просто новая форма взаимодействия, реально нужная сейчас. Однако преподносить это как достижение никто не будет и не сможет.

Совет Украина-НАТО

14 июня генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что партнеры могут договориться о создании Совета Украина-НАТО. Этот формат придет на смену заседаниям Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, формат повысит статус отношений Украины и НАТО. Он также позволит инициировать встречи в любое время и откроет двери для новых сфер сотрудничества.

Первое заседание Совета Украина-НАТО пройдет 12 июля - на второй день саммита Альянса в Вильнюсе.

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