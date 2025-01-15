Рада приняла законопроект о медиа. Что изменится для СМИ и будут ли наказывать за комментарии

Будут ли наказывать СМИ за комментарии читателей

Накануне принятия закона в сети распространяли ложную информацию, что проект № 11321 якобы ограничит свободу слова и введет наказание для СМИ, если они не удаляют негативные комментарии читателей о чиновниках под публикациями. Но такие заявления опроверг председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

"Мы усиливаем защиту добропорядочных СМИ, а не ограничиваем ни медиа, ни пользователей. Никто не обяжет медиа убирать критические к кому-либо комментарии. Как и любые комментарии без юридических на это оснований", - заявил Юрчишин.

Он также пояснил, что до принятия законопроекта на СМИ можно было подать в суд или обратиться с жалобой в Нацсовет за распространение ложной информации, если читатель под материалом написал комментарий соответствующего содержания. В этом случае медиа тратило много времени и денег на суды, а также рисковало своей репутацией. На удаление комментария им предоставляли 3 рабочих дня после получения жалобы или предписания от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"После принятия законопроекта в случае открытия судебного производства и получения от суда аргументированного решения по материалу, который нарушает "Закон о медиа" медиа самостоятельно может решить, что делать дальше с комментарием, которого это решение касается. СМИ может либо удалить такой комментарий в течение 3 дней после получения информации от суда и не нести за это ответственность, или, разделяя позицию комментатора, оставить комментарий и защищать свою позицию в суде", - пояснил Юрчишин.

Отметим, еще с 2009 года СМИ обязаны быстро удалять комментарии читателей, которые оскорбляют людей или клевещут, иначе им грозит судебный иск или повестка на допрос к следователю. При своевременной модерации комментариев медиа снимают с себя ответственность за их содержание.

"Законопроект №11321 не создает новых обязательств для медиа по удалению комментариев читателей. Он лишь уточняет уже имеющуюся норму статьи из Закона "О медиа", - отметили в Институте массовой информации.

Вместе с тем, законопроект также предусматривает освобождение от ответственности изданий за пересказ комментария чиновников, а не прямое цитирование. Это защитит СМИ от судебных исков.

Какие изменения предусматривает законопроект

Законопроект №11321 зарегистрировали 5 июня 2024 года. В пояснительной записке авторы указали, что его целью является усиление гарантий осуществления деятельности медиа, журналистов в условиях действия военного положения, усиление прав граждан на доступ к информации и обеспечение баланса между мерами безопасности для парламентских комитетов и демократическими принципами открытости и прозрачности публичной информации.

Основные положения закона:

введение онлайн-трансляций заседаний комитетов (также видеозаписи будут размещать в течение 24 часов после завершения заседания);

информирование о повестке дня за 24 часа до заседания;

обнародование актов комитетов, принятых по результатам подготовки законопроектов к рассмотрению в первом чтении, не позднее 5 рабочих дней с даты завершения заседания комитета;

доступ журналистов и общественности к заседаниям.

"Для журналистов, работников медиа, аккредитованных при Верховной Раде Украины, дополнительная аккредитация для посещения заседаний комитетов не проводится", - говорится в тексте законопроекта.

Также там отмечается, что представители медиа и общественных организаций имеют право дистанционно приобщаться к открытым заседаниям комитета, которые проводятся в режиме видеоконференции. Комитеты будут предоставлять гиперссылки для авторизованного доступа не менее чем за один час до начала заседания комитета.