Рада приняла закон о срочной реформе МСЭК, которую планируют вообще ликвидировать

Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании процедур проведения медико-социальной экспертизы (МСЭК). Внедрение точечных изменений существенно упростит гражданским и военнымю

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegaram.

"Но теперь вопрос, что дальше. Потому что президент заявил о ликвидации МСЭК", - написал депутат.

Что предусматривает закон

Целью законопроекта № 11225 является точечные изменения отдельных процедур прохождения медико-социальной экспертизы.

В частности, предлагается исключить обязанность лица проходить медицинское освидетельствование в МСЭК и предусмотреть право лица определять форму своего участия в заседании МСЭК (лично или онлайн).

Как отметят авторы проекта, предложенные изменения разблокируют возможности цифровизации маршрута пациента (как гражданского, так и военного), снимут финансовое, временное и физическое бремя с пациентов, которые должны тратить здоровье, деньги и время на дорогу, ожидания в очередях.

Законопроектом предлагаются изменения, поскольку:

- "большая реформа" системы реабилитации и инвалидности уже затягивается во времени;

- действующая система прохождения медико-социальной экспертизы не отвечает законам "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" и "О реабилитации в сфере здравоохранения";

- унижает человеческое достоинство и нарушает права человека, содержит высокие коррупциогенные факторы;

- внедрение точечных изменений быстро и существенно упростит гражданским и военным пациентам прохождение как МСЭК, так и ВЛК.

Скандал с МСЭК

Напомним, в начале октября правоохранители провели обыски у главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, которой обнаружили 100 тыс. долларов, а также поддельные медицинские документы, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Впоследствии стало известно, что Крупа помогла обрести "инвалидность" около полусотни прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал СНБО из-за скандала с "инвалидностью" прокуроров, а 22 октября заявил о ликвидации МСЭК, подписав соответствующий указ. Генпрокурор Андрей Костин принял решение уйти в отставку.

После этого министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что функции МСЭК передадут кластерным и надкластерным больницам.