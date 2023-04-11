Рада приняла важное решение о прописке детей во время войны

Так, на период временной оккупации РФ территории Украины зарегистрированным местом жительства ребенка считается зарегистрированное место жительства его родителей или других законных представителей или одного из них, с которым проживает несовершеннолетнее лицо.

Сведения о зарегистрированном месте проживания ребенка на временно оккупированной территории Украины и территориях, на которых ведутся или велись боевые действия по заявлению родителей, вносятся:

в ведомственную информационную систему;

в реестр территориальной общины во время декларирования или регистрации места жительства ребенка.

Если место жительства родителей или других законных представителей ребенка зарегистрировано по разным адресам, подается письменное заявление законного представителя, с которым проживает ребенок.

Этот закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Напомним, украинцы могут получить справку о месте жительства ребенка через "Дію".

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