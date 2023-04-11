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Рада приняла важное решение о прописке детей во время войны

Фото: Рада приняла важное решение о прописке детей во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Во время войны зарегистрированным местом жительства ребенка будут считать место жительства его родителей или других законных представителей, с кем он живет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карту законопроекта.

Так, на период временной оккупации РФ территории Украины зарегистрированным местом жительства ребенка считается зарегистрированное место жительства его родителей или других законных представителей или одного из них, с которым проживает несовершеннолетнее лицо.

Сведения о зарегистрированном месте проживания ребенка на временно оккупированной территории Украины и территориях, на которых ведутся или велись боевые действия по заявлению родителей, вносятся:

  • в ведомственную информационную систему;
  • в реестр территориальной общины во время декларирования или регистрации места жительства ребенка.

Если место жительства родителей или других законных представителей ребенка зарегистрировано по разным адресам, подается письменное заявление законного представителя, с которым проживает ребенок.

Этот закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Напомним, украинцы могут получить справку о месте жительства ребенка через "Дію".

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