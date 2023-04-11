Рада приняла важное решение о прописке детей во время войны
Во время войны зарегистрированным местом жительства ребенка будут считать место жительства его родителей или других законных представителей, с кем он живет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карту законопроекта.
Так, на период временной оккупации РФ территории Украины зарегистрированным местом жительства ребенка считается зарегистрированное место жительства его родителей или других законных представителей или одного из них, с которым проживает несовершеннолетнее лицо.
Сведения о зарегистрированном месте проживания ребенка на временно оккупированной территории Украины и территориях, на которых ведутся или велись боевые действия по заявлению родителей, вносятся:
- в ведомственную информационную систему;
- в реестр территориальной общины во время декларирования или регистрации места жительства ребенка.
Если место жительства родителей или других законных представителей ребенка зарегистрировано по разным адресам, подается письменное заявление законного представителя, с которым проживает ребенок.
Этот закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.
Напомним, украинцы могут получить справку о месте жительства ребенка через "Дію".
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