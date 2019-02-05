Рада заснувала іменні стипендії парламенту для молодих учених - докторів наук

Розмір стипендії становить 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №9506 "Об именных стипендиях Верховной рады Украины для молодых ученых - докторов наук". Документ со второго раза поддержали 238 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Предусматривается, что возраст ученых на весь период получения стипендии не может быть больше 40 лет.

"Учредить 30 именных стипендий Верховной рады Украины для молодых ученых - докторов наук с ежемесячной выплатой каждой в размере пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января года получения стипендии", - говорится в тексте постановления.

Так, именные стипендии ВР для молодых ученых - докторов наук назначаются ежегодно сроком на один год отечественным ученым, которые обогатили науку выдающимися достижениями, проводят важные фундаментальные и/или прикладные научные исследования, а также могут выполнять в Украине актуальную научную (научно-технической) работу.

Нардепы поручили Кабинету министров Украины ежегодно при разработке проекта закона о государственном бюджете Украины на соответствующий год предусматривать бюджетные назначения Аппарата ВР, необходимые для выплаты именных стипендий парламента для молодых ученых - докторов наук и вручение соответствующих дипломов.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, во вторник парламент учредил премии Рады молодым ученым. Речь идет о 30 премиях, размер каждой составляет 60 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января года, следующего за годом подачи работ на соискание премии.

Ранее Рада поддержала за основу и в целом проект постановления №9411 "О назначении в 2019 году именных стипендий Верховной рады для самых талантливых молодых ученых", размер одной стипендии составляет 2000 гривен в месяц.

Как писало РБК-Украина, нардепы приняли постановление №9410 "О присуждении премий Верховной рады самым талантливым молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок за 2018 год". На премии будет направлено 400 тысяч гривен.