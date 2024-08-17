ua en ru
Сб, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Совет церквей поддержал запрет российской церкви в Украине

Киев, Суббота 17 августа 2024 16:22
UA EN RU
Совет церквей поддержал запрет российской церкви в Украине Фото: Совет церквей поддержал запрет российской церкви в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) поддержал законодательную инициативу по запрету деятельности религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВСЦиРО.

"Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины по предотвращению деятельности таких организаций в нашей стране, которая имеет также широкую политическую и общественную поддержку", - говорится в заявлении.

Представители украинских религиозных организаций осудили деятельность Русской православной церкви, которая стала "соучастником кровавых преступлений российских захватчиков против человечности".

Совет украинских церквей подчеркнул, что главная угроза религиозной свободе в Украине - это российская агрессия, в результате которой оккупанты убили десятки священнослужителей и разрушили сотни храмов и молитвенных домов.

Совет добавил, что Московский патриархат оправдывает погромы и ограничения религиозной свободы, пыток и убийств священников и пасторов.

Встреча Зеленского и Совета церквей

Президент Владимир Зеленский встретился в онлайн-формате с представителями Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций. Они обсудили законопроект, который ограничит влияние российской церкви на украинские религиозные организации.

"Гарантировать украинскую духовную независимость - это наша общая обязанность", - сказал Зеленский на встрече.

Запрет РПЦ в Украине

Напомним, что после полномасштабного вторжения РФ в Украине начали "зачистку" духовной сферы. Были открыты десятки уголовных дел против священнослужителей УПЦ Московского патриархата, поддерживавших и оправдывавших войну.

Также встал вопрос запрета Русской православной церкви в Украине и связанных с ней организаций. Соответствующий законопроект был принят парламентом в октябре 2023 года. Комитет Рады рекомендовал законопроект ко второму чтению в марте 2024 года.

Детальнее о том, как продвигается принятие законопроекта и почему возникают задержки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский РПЦ УПЦ МП
NEWS
Гендиректора "Охматдета" отстранили от исполнения обязанностей
Гендиректора "Охматдета" отстранили от исполнения обязанностей
DAILY
Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении