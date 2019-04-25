Рада вимагає від Путіна скасувати видачу паспортів РФ в ОРДЛО

Верховна рада України вимагає від президента Росії Володимира Путіна скасувати видачу російських паспортів жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, відповідний проект постанови №10259 про звернення ВР до ООН, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Ради Європи та їхніх парламентських асамблей, Європейського парламенту, Міжпарламентського союзу, парламентів та урядів країн ЄС, США, Канади, НАТО, диппредставництв іноземних держав в Україні щодо злочинного рішення керівництва РФ про видачу російських паспортів громадянам України на окупованих Росією територіях Донбасу підтримали 230 депутатів ВР.

Зокрема, ВР звертається із наполегливим закликом засудити вищезазначені деструктивні дії РФ, які грубо порушують державний суверенітет та територіальну цілісність України, права людини і громадянина в Україні, консолідувати спільні з Україною зусилля з протидії агресивним діям РФ та вжити заходів щодо посилення режиму міжнародних санкцій, спрямованих проти РФ.

"Верховна рада України також вимагає від президента РФ В. Путіна скасувати указ "Про визначення в гуманітарних цілях категорій осіб, які мають право звернутися із заявами про прийняття до громадянства РФ у спрощеному порядку".

Нагадаємо, раніше спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що недавнє рішення РФ про видачу паспортів жителям Донбасу порушує мінські домовленості. Він заявив, що таке рішення президента РФ Володимира Путіна є провокаційним і підриває реалізацію мінських домовленостей.

Як писало РБК-Україна раніше, засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації з видачі паспортів РФ в ОРДЛО заплановано на четвер, 25 квітня, 22:00 за київським часом.

Додамо, в середу Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям "Донецької і Луганської народних республік".