Рада срочно готовится сделать последний шаг к 90 млрд евро кредита от ЕС

21:54 27.05.2026 Ср
2 мин
Глава Еврокомиссии уже утвердила меморандум. Теперь шаг за украинским парламентом
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: парламент завтра рассмотрит соглашение о кредите от ЕС (Getty Images)

Верховная Рада собирается уже завтра, 28 мая, ратифицировать меморандум о кредите от Евросоюза на 90 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка и нардепа от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк.

Читайте также: Украина ожидает транш кредита от ЕС, уже есть дата, - Зеленский

По словам Железняка, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила сегодня о подписании меморандума с Украиной. Поэтому теперь документ срочно рассмотрит украинский парламент.

Соответствующее постановление уже готовят, отметила Василевская-Смаглюк.

"Скоро появится на сайте, утром Комитет и поставят на голосование", - отметил Железняк.

Также на завтра в повестке дня Рады голосование за изменения в госбюджет на 2026 год. Изменениями предусмотрено увеличение расходов на оборону - именно за счет кредита от ЕС.

Кредит на 90 млрд евро от ЕС

Напомним, этой весной ЕС одобрил для Украины пакет финансовой поддержки в размере 90 млрд евро. Это кредит, который будут покрывать за счет будущих репараций от РФ, за ее вторжение в Украину.

В этом году Украина должна получить 45 млрд евро из этого кредита. Львиная часть денег - пойдет на военные нужды. По словам фон дер Ляйен, речь идет о более чем 28 млрд евро.

Как заявил сегодня президент Владимир Зеленский после разговора с главой Еврокомиссии, Украина рассчитывает, что первый транш в рамках кредита поступит как можно скорее. По его словам, уже определена соответствующая дата.

Однако этот кредит ЕС "привязан" к требованиям МВФ в рамках программы поддержки Украины. Вчера парламент провалил закон о посылках, который был одним из этих требований. И это - может привести к проблемам с финансированием Украины. Больше - читайте в материале РБК-Украина.

ЕврокомиссияУкраинаМВФВерховная рада