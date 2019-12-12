Рада створила ТСК щодо розслідування вбивства Гандзюк

За створення ТСК для розслідування нападів на громадських активістів проголосували 347 парламентарів
Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №2302 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років", передає кореспондент РБК-Україна.
За документ проголосували 347 нардепів.
"Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної ради для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років. Метою Тимчасової слідчої комісії є перевірка відомостей та з’ясування стану розслідування щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів", - сказано у тексті постанови.
Так, основні завдання ТСК:
"Обрати головою Тимчасової слідчої комісії народного депутата України Василіва Ігоря Володимировича (фракція політичної партії "Слуга народу"), заступником голови Тимчасової слідчої комісії - народного депутата України Бобровську Соломію Анатоліївну (фракція політичної партії "Голос")", - вказано у постанові.
Нагадаємо, раніше перший заступник генпрокурора Віталій Касько заявив, що в справах про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк і журналіста Павла Шеремета є істотне просування.
Як писало РБК-Україна раніше, Служба безпеки України та Генеральна прокуратура найближчим часом проінформують суспільство про нові вагомих результатах в справі Гандзюк.
Так, Генпрокуратура змінила групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у справі про напад на Катерину Гандзюк.