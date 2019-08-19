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Фігуранти справи 2 травня вийшли на свободу

Новини » Суспільство    19.08.2019 - 17:46
Фігуранти справи 2 травня вийшли на свободу
Фото: Сергій Долженков і Євген Мефедов в суді (dumskaya.net)

Проросійські активісти вийшли під заставу в 300 тисяч гривень

Проросійські активісти, учасники трагедії в Одесі 2 травня 2014 року, Євген Мефедов і Сергій Долженков вийшли на свободу під заставу. Про це повідомив батько адвоката підозрюваних Володимир Рибін на сторінці в Facebook.

Повідомляється, що необхідна для застави сума в 300 тис. грн була зібрана представниками "Опозиційній платформи - За життя".

"Адвокат Валентин Рибін, який вніс сьогодні необхідну суму застави, яка зібрана "Опозиційною платформою - За життя" при самому безпосередньому та активному сприянню депутата ВР Миколи Скорика, зумів до 12:00 оформити безліч паперів, папірців і бумажонок і надати їх в Миколаївський СІЗО. І ось усміхнені хлопці з'являються у воротах на вихід", - йдеться в повідомленні.

Раніше 16 серпня Центральний районний суд міста Миколаїв призначив заставу проросійським активістам у 153 тис. 680 грн. Мефедова і Долженкова звинувачують у порушенні ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), а також 1 ч. ст. 14, ч. 1 ст. 294 і ч. 1 ст. 109 КК України - підготовка до масових безладів і повалення конституційного ладу відповідно.

Нагадаємо, в результаті трагедії в Одесі 2 травня 2014 року загинуло 48 людей, ще 88 були госпіталізовані. Тоді в міському Будинку профспілок відбулися сутички із застосуванням зброї між проукраїнськими і проросійськими активістами.

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