Рада створила Єдину електронну систему в сфері будівництва

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №1081 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг в сфері будівництва і створення Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва". За документ проголосували 319 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, передбачене створення Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва в складі містобудівного кадастру, представлення документів в електронній формі для отримання усіх адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, а також отримання таких послуг в електронній формі 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Також у законі прописане скорочення переліку документів, що подаються для отримання адміністративних послуг в сфері будівництва, і введення електронної взаємодії між державними електронними інформаційними ресурсами, суб'єктами надання адмінпослуг у сфері будівництва для отримання адміністративних послуг за принципом "єдиного вікна".

Документом передбачена оплата адмінпослуг у сфері будівництва, штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності за допомогою електронної системи.

Відповідно до закону, вводиться відкритий доступ до інформації, що міститься в електронній системі (крім персональних даних), через портал електронної системи, і єдиний порядок присвоєння та зміни адрес об'єктам нерухомого майна.

Нагадаємо, 11 вересня Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №1081.

Як писало РБК-Україна, на підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект №1052 "Про внесення змін до закону "Про будівельні норми" щодо вдосконалення нормування у будівництві". Даний закон Рада прийняла за основу в першому читанні 11 вересня. А в другому читанні парламентарі його підтримали 3 жовтня.