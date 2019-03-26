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У Києві В наступному році відбудеться засідання ПА НАТО, - посол

Новини » Політика    26.03.2019 - 14:46
У Києві В наступному році відбудеться засідання ПА НАТО, - посол
Фото: Андрій Дещиця (flickr.com/nato)

Українські військові давно довели свою готовність вступити в НАТО, заявив Дещиця

У наступному році в Києві відбудеться засідання Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця в Facebook.

Дещиця нагадав, що влітку 2019 року у Львові відбудеться міжпарламентська рада Україна-НАТО.

"Влітку, нагадаю, у Львові відбудеться важлива міжпарламентська рада Україна-НАТО. У 2020 році Київ прийме першу в історії сесію Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу. Наші військові вже давно довели всьому світові, що готові вступати в НАТО. Не зменшуємо активності в цьому напрямку і... як результат наше Міністерство оборони, як і сусідське польське, також буде запрошувати до входу символікою Альянсу", - написав посол.

У Києві В наступному році відбудеться засідання ПА НАТО, - посол

Нагадаємо, в резолюції, прийнятій на 64 сесії Парламентської асамблеї НАТО в Канаді, був врахований параграф засудженням незаконного будівництва керченського мосту Росією, внесений українською делегацією. Також у виправленні української делегації йшлося про засудження дій РФ в Азовському морі.

Раніше у штаб-квартирі НАТО підтвердили свою готовність активно співпрацювати з Україною для протидії кіберзагрозам напередодні виборів 2019.

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