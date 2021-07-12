Рада може зібратися на позачергову сесію до Дня незалежності

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук анонсував, що парламент може у серпні зібратися на позачергову сесію. Це може відбутися до Дня незалежності України.

"Зараз крайній пленарний тиждень Верховної ради. Але ми свідомі того, що скоріше всього нас буде очікувати як мінімум ще урочисте засідання 24 серпня. І можлива ще одна позачергова сесія, яка буде присвячена тим чи іншим важливим для держави питанням", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, ВР на цьому тижні збереться на два позачергових засідання - у вівторок і четвер. Нардепи розглянуть закони про легалізацію медичного канабісу, мільйонні штрафи за контрабанду і про електронні адмінпослуги.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що на позачергових засіданнях ВР можуть розглянути ряд екологічних законів і проект по "Дія.City". Вона прогнозувала роботу парламенту до пізньої ночі.

Раніше спікер Ради Дмитро Разумков не виключав проведення засідань ВР і після закриття сесії.