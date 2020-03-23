Рада може зібратися на позачергове засідання не раніше 25 березня, - джерело

Верховна рада України може зібратися на позачергове засідання не раніше 25 березня. Про це РБК-Україна повідомило джерело в парламенті.

За його словами, парламент не зможе зібратися на позачергове засідання у вівторок, 24 березня, як планувалося раніше.

"Найраніше - це середа", - відповіло джерело на питання про дату позачергового засідання

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков провів нараду щодо позачергового засідання Ради. Як повідомили співрозмовники РБК-Україна в керівництві фракції "Слуга народу", обговорювався формат позачергового засідання. Дане засідання не зможе пройти дистанційно, оскільки не був схвалений законопроект про роботу Ради в режимі відеоконференції.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що сьогодні в Раді планують провести симулятивное засідання депутатів, щоб дізнатися на практиці, чи зможе парламент працювати в дистанційному режимі під час карантину.



