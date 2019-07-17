Рада не збереться на позачергове засідання, - джерело

Верховна рада України, швидше за все, не збереться на позачергове засідання, яке попросив скликати президент України Володимир Зеленський на четвер, 18 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Раді.

За словами джерела, заява глави держави про скликання позачергового засідання Ради було передано спікеру Верховної ради Андрію Парубію.

"Заяву президента було передано на ім'я Андрія Парубія. Найближчим часом голова Верховної ради Андрій Парубій відповість на заяву президента про скликання позачергового засідання Ради. Позачергового засідання скоріше не буде. Можливо, вони пізно подали і технологічно це неможливо організувати", - повідомило джерело.

На думку джерела, офіційний відповідь має бути оприлюднений на офіційному сайті Верховної ради.

Зазначимо, що заступник керівника офісу президента Руслан Рябошапка анонсував проведення позачергового засідання в четвер.

Втім, у Верховній раді відмовляються надавати офіційну інформацію з приводу підготовки засідання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у президента Володимира Зеленського планують вже у четвер, 18 липня, скликати позачергову сесію парламенту і вимагати прийняти законодавство щодо Вищої антикорупційного суду.

Пізніше стало відомо, що народні депутати не отримували офіційного звернення від президента про скликання позачергового засідання парламенту.

Голова підкомітету з питань виборів і референдумів Комітету Верховної ради з питань правової політики та правосуддя Олександр Черненко зазначив, що відповідно до статті 83 Конституції України позачергові сесії Верховної ради, із зазначенням порядку денного, скликаються головою Верховної ради на вимогу президента України або на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу парламенту