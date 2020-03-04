Рада збереться на позачергове засідання 5 березня

Верховна рада України збереться на позачергове засідання у четвер, 5 березня. Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами голови Ради Дмитра Разумкова, позачергове засідання розпочнеться о 18:30.

"Скликати позачергове засідання ВРУ на 18:30 5 березня 2020 року, на якому розглянути питання про висловлення недовіри генеральному прокурору України Руслану Рябошапці", - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше Офіс генерального прокурора спростовував відставку глави відомства Руслана Рябошапки. Тоді це назвали "інформаційною провокацією і черговою атакою проти реформи прокуратури".

У середу, 4 березня, проходило позачергове засідання Верховної ради. Народні депутати розглядали деякі законопроекти, зміну прем'єр-міністра, кадрові перестановки в Кабінеті міністрів і заслухали звіт правоохоронців.

Раніше сам генпрокурор Руслан Рябошапка заявляв, що в Раді може відбутися голосування за його відставку. Але, за його словами, воно не буде успішним.