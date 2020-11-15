Рада наступного тижня розгляне законопроект про референдум, - Стефанчук

Верховна рада України наступного тижня продовжить розгляд законопроекту про народовладдя через референдум. Всього на пленарному тижні планується розглянути понад 100 законодавчих актів.

Про це повідомив віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук у відеозверненні у Facebook.

Окрему увагу парламент має намір приділити законопроекту про "інвестиційних нянь", яким передбачена державна підтримка інвестиційних проектів.

Також будуть розглядатися законопроекти про систему суспільного здоров'я, про віртуальні активи, про захист прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких є інвалідність, і низки соціальних ініціатив, спрямованих на захист населення в період карантину, пов'язаного із запобіганням виникнення та поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Як писало РБК-Україна, раніше перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що всеукраїнське опитування на місцевих виборах є пробником референдуму.

Відзначимо також, перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук в середині вересня заявив, що до другого читання законопроекту №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум надійшло понад тисячу поправок.