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Рада одобрила законопроект о направлении подразделений ВСУ за границу

Фото: Рада приняла законопроект о направлении подразделений ВСУ в другие страны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная Рада в целом поддержала законопроект №12378. Он нормирует процесс направление подразделений ВСУ за границу во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект поддержали 317 народных депутатов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что документ усовершенствует механизмы пребывания военнослужащих как самостоятельно, так и в составе подразделений на территории стран-партнеров во время действия военного положения.

Отмечается, что подразделения ВСУ могут находиться за рубежом для обеспечения безопасности, обороны и отпора агрессии против Украины согласно статье 51 Устава ООН.

Решение о направлении военных в другие государства принимает Верховный главнокомандующий, то есть президент Украины, но с представлением, чтобы это одобрила Рада. Однако это не касается случаев применения подразделений ВСУ на территории государства-агрессора для отражения агрессии.

Вместе с законопроектом президент Украины подает информацию о задачах, общей численности указанных подразделений, типе и составе их вооружения, военной техники, подчиненности, сроках пребывания и порядке их возможного продления, порядке замены личного состава подразделения и порядке их содержания.

Принятие законопроекта будет способствовать тому, что войско будет получать военную технику от стран-партнеров, а соответствующие подразделения будут комплектоваться личным составом и техникой, освоение которой требует длительных циклов подготовки.

 

 

Напомним, в августе после начала Курской операции парламент Украины принял законопроект о статусе военных, воюющих на территории России. Закон гарантирует военным, воюющим в РФ, в частности в Курской области, такие же выплаты и преференции, как на передовой в Украине.

Также отметим, что Рада поддержала продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней. То есть их действие продлили как минимум до 9 мая 2025 года.

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