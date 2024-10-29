Рада одобрила отставку генпрокурора Костина

Отставку Костина поддержали 255 народных избранников.

Согласно информации РБК-Украина, президент Владимир Зеленский не определился с кандидатом на должность преемника Костина. В связи с этим обязанности генерального прокурора будет исполнять и. о.

Увольнение Костина

22 октября Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в ходе которого обсуждали вопросы злоупотреблений в процессе предоставления статуса инвалидности.

В повестке дня были случаи нарушений, имеющих место в деятельности медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), а также использование статуса инвалидности со стороны должностных лиц для личной выгоды . После заседания президент подписал указ и поручил главе правительства разработать на уровне центральных органов власти комплекс мер, направленных на решение этой проблемы.

После рассмотрения вопроса на заседании СНБО Костин объявил о своей отставке, ссылаясь на моральную недопустимость ситуации с незаконным присвоением статуса инвалидности государственными служащими.

Он также поддержал позицию президента относительно необходимости упразднения неправомерно принятых решений о предоставлении статуса инвалидности, пенсионных и других выплат.

Уже 28 октября Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Костина.