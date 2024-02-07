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Рада одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект об усилении мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Как голосовали депутаты

243 народных депутатов поддержали проект закона, 12 - против и воздержались - 45.

"Законопроект принят без предложений Комитета. Далее внесение правок до 21 февраля и второе чтение", - заявил Железняк. 

По его словам, наиболее вероятно законопроект в целом будет принят в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле.

Законопроект о мобилизации

25 декабря Кабмин внес в Верховную раду проект закона по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. Но из-за ряда замечаний этот проект был отозван 11 января. После чего 30 января в Раду внесли обновленный законопроект.

В нем правительство предложило снизить возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Но что касается санкций для уклонистов, то теперь их предлагают вводить через суд. Больше о ключевых нововведениях по проекту РБК-Украина расписывало отдельно в материале.

Подробнее об этом читайте в материале "В поисках компромисса. Какова будет мобилизация в Украине и что не так с новым законопроектом".

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