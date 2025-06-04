Рада одобрила последний закон для сделки с США об использовании природных ресурсов Украины

По его данным, проект №13256 поддержали 309 народных депутатов.

Изменения в Бюджетный кодекс нужны для воплощения положения о наполнении американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Вклад Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу соглашения от:

ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в приложении А к соглашению) с новых лицензий,

выдачи новых спецразрешений на пользование недрами,

реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и перечисляться в Фонд восстановления.

Вклад Украины в деньгах

Ранее глава Бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа назвала такой порядок цифр по взносам со стороны Украины: около 3 млрд гривен за 5 лет.

"По крайней мере, если бы Соглашение было подписано в 2019 году, то именно такая сумма поступила бы в фонд как вклад Украины до сих пор", - написала она.