Рада одобрила последний закон для сделки с США об использовании природных ресурсов Украины

Соглашение с США об использовании природных ресурсов Украины предусматривает выплаты из государственного бюджета. Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, проект №13256 поддержали 309 народных депутатов.
Изменения в Бюджетный кодекс нужны для воплощения положения о наполнении американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.
Вклад Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу соглашения от:
Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и перечисляться в Фонд восстановления.
Ранее глава Бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа назвала такой порядок цифр по взносам со стороны Украины: около 3 млрд гривен за 5 лет.
"По крайней мере, если бы Соглашение было подписано в 2019 году, то именно такая сумма поступила бы в фонд как вклад Украины до сих пор", - написала она.
Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда. После этого 8 мая Верховная Рада ратифицировала межправительственное соглашение. Президент Владимир Зеленский подписал закон 12 мая, завершив процесс ратификации.
Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что есть еще два дополнительных "технических" соглашения, которые стороны подпишут позже. Впрочем, их не надо ратифицировать в Верховной Раде. Эти соглашения не обнародованы, и правительство отказалось предоставлять их депутатам.
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