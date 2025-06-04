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Рада одобрила последний закон для сделки с США об использовании природных ресурсов Украины

Украина, Среда 04 июня 2025 11:36
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Рада одобрила последний закон для сделки с США об использовании природных ресурсов Украины ФФото: Рада одобрила бюджетные платежи в пользу Вашингтона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Соглашение с США об использовании природных ресурсов Украины предусматривает выплаты из государственного бюджета. Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект №13256 поддержали 309 народных депутатов.

Изменения в Бюджетный кодекс нужны для воплощения положения о наполнении американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Вклад Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу соглашения от:

  • ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в приложении А к соглашению) с новых лицензий,
  • выдачи новых спецразрешений на пользование недрами,
  • реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и перечисляться в Фонд восстановления.

Вклад Украины в деньгах

Ранее глава Бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа назвала такой порядок цифр по взносам со стороны Украины: около 3 млрд гривен за 5 лет.

"По крайней мере, если бы Соглашение было подписано в 2019 году, то именно такая сумма поступила бы в фонд как вклад Украины до сих пор", - написала она.

Соглашение с США

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда. После этого 8 мая Верховная Рада ратифицировала межправительственное соглашение. Президент Владимир Зеленский подписал закон 12 мая, завершив процесс ратификации.

Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что есть еще два дополнительных "технических" соглашения, которые стороны подпишут позже. Впрочем, их не надо ратифицировать в Верховной Раде. Эти соглашения не обнародованы, и правительство отказалось предоставлять их депутатам.

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