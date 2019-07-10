"СхідГЗК" увійде в склад "Енергоатому"

Фото: "Енергоатом" (google.com.ua maps)

Відповідне рішення у ході сьогоднішнього засідання прийняв Кабінет міністрів

Кабінет міністрів погодив реорганізації державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Відповідне рішення було прийняте у ході сьогоднішнього засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідний проект розпорядження передбачає, що "СхідГЗК" приєднається до ДП "Енергоатом".

"Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо реорганізації державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" шляхом його приєднання до державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", - вказано у тексті документу.

У пояснювальній записці сказано, що приєднання ДП "СхідГЗК" до ДП "НАЕК "Енергоатом" дозволить створити інтегровану структуру, яка включатиме в себе потужності з видобутку і переробки уранової сировини та генерації електроенергії атомними електростанціями, що має надзвичайно важливе значення для енергобезпеки України.

Підкреслюється, що реорганізація ДП "СхідГЗК" дозволить зберегти урановидобувну та переробну галузь України та створити передумови для її сталого розвитку та функціонування.

Крім того, вказано, що "Енергоатом" отримає базу для цирконієвого виробництва, розвиток якого дасть змогу самостійно виробляти цирконієві комплектуючі для ядерного палива.

Нагадаємо, на початку червня на "Енергоатом", "Укргідроенерго" та "Укренерго" уряд поклав публічні спеціальні зобов'язання (PSO) з постачання електроенергії населенню з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, нова модель ринку електроенергії заробила в Україні з 1 липня 2019 року.