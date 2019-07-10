ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"СхідГЗК" увійде в склад "Енергоатому"

Новини » Енергетика    10.07.2019 - 21:41
"СхідГЗК" увійде в склад "Енергоатому"
Фото: "Енергоатом" (google.com.ua maps)

Відповідне рішення у ході сьогоднішнього засідання прийняв Кабінет міністрів

Кабінет міністрів погодив реорганізації державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Відповідне рішення було прийняте у ході сьогоднішнього засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідний проект розпорядження передбачає, що "СхідГЗК" приєднається до ДП "Енергоатом".

"Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо реорганізації державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" шляхом його приєднання до державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", - вказано у тексті документу.

У пояснювальній записці сказано, що приєднання ДП "СхідГЗК" до ДП "НАЕК "Енергоатом" дозволить створити інтегровану структуру, яка включатиме в себе потужності з видобутку і переробки уранової сировини та генерації електроенергії атомними електростанціями, що має надзвичайно важливе значення для енергобезпеки України.

Підкреслюється, що реорганізація ДП "СхідГЗК" дозволить зберегти урановидобувну та переробну галузь України та створити передумови для її сталого розвитку та функціонування.

Крім того, вказано, що "Енергоатом" отримає базу для цирконієвого виробництва, розвиток якого дасть змогу самостійно виробляти цирконієві комплектуючі для ядерного палива.

Нагадаємо, на початку червня на "Енергоатом", "Укргідроенерго" та "Укренерго" уряд поклав публічні спеціальні зобов'язання (PSO) з постачання електроенергії населенню з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, нова модель ринку електроенергії заробила в Україні з 1 липня 2019 року.

Кабмін призначив главу нового оператора ринку електроенергії Кабмін змінив умови ПСО на ринку електроенергії
Новини України ЭнергоатомВостГОК
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся