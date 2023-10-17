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Рада не одобрила ко второму чтению законопроект о военном НДФЛ

Фото: Верховная Рада Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Верховная Рада Украины не одобрила ко второму чтению законопроект №10037 по военному налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и акцизу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты голосования в парламенте 17 октября, и Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Соответствующая инициатива получила в Раде только 223 голоса "за". Против высказались 9 депутатов, воздержались - 52, не голосовали - 31.

"Отправили на повторное второе 265. Также поддержаны сокращенные сроки подготовки к повторному второму чтению". - отметил нардеп.

По словам Железняка, законопроект "сбили" в целом мажоритарные депутаты.

Проект закона о "военном налоге"

Напомним, 20 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о перенаправлении налога на доходы военных из местных бюджетов в государственный бюджет. Решение поддержали 236 депутатов.

Согласно проекту закона, прогнозный объем поступлений в специальный фонд госбюджета Украины от НДФЛ, который ранее получали местные бюджеты, составит с 1 октября 2023 года до конца 2023 года 25,8 млрд гривен и в 2024 году - 93,7 млрд гривен.

5 октября Комитет по вопросам бюджета ВРУ одобрил ко второму чтению законопроект по "военному НДФЛ" и акцизу, в который были внесены изменения.

При этом уже на следующий день, 6 октября, Комитет по вопросам бюджета Рады обновил одобренные накануне изменения к рекомендованному ко второму чтению проекту закона № 10037.

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