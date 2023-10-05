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В Раду отправили на второе чтение измененный законопроект по "военному налогу" и акцизу

Четверг 05 октября 2023 13:38
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В Раду отправили на второе чтение измененный законопроект по "военному налогу" и акцизу Фото: Верховная Рада Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Комитет по вопросам бюджета Верховной Рады Украины одобрил ко второму чтению законопроект № 10037 по военному налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и акцизу, в который были внесены определенные изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народных депутатов Ярослава Железняка и Роксолану Пидласу.

Отмечается, что дискуссии в Комитете сегодня, 5 октября, продолжались три часа. После этого обновленный проект закона порекомендовали направить на второе чтение.

За соответствующее решение проголосовали 21 член Бюджетного комитета, воздержались 4, и еще один выступил против.

Какие изменения внесли в документ:

Глава Бюджетного комитета нардеп Роксолана Пидласа разъяснила, какие изменения внесли в проект закона 10037 перед одобрением ко 2 чтению.

  1. "Обычное НДФЛ" остается в общинах в объеме 64% (при этом не менее 4% налога должны быть направлены на проведение расчетов при производстве тепловой энергии, а также на поддержку предприятий по производству, снабжению тепловой энергией, а также централизованной поставки холодной воды и водоотвод).
  2. В 2024 году реверс не изымается из всех общин.
  3. В 2024 году все общины дотягиваются до уровня доходов 2021 дотациями.
  4. Закон вступает в силу дня, следующего за днем опубликования, кроме пункта об изъятии "военного НДФЛ", применяемого в 1 октября 2023 года.
  5. Села и поселки получат возможность осуществлять внутренние и внешние заимствования по согласованию с Минфином (теперь только городские общины могут осуществлять).
  6. Остатки на счетах ОМС можно будет использовать также для лечения и реабилитации лиц, пострадавших от российской агрессии.

Напомним, 20 сентября Рада приняла в первом чтении законопроект о перенаправлении налога на доходы военных из местных бюджетов в государственный бюджет. Решение поддержали 236 депутатов.

Согласно проекту закона, прогнозный объем поступлений в специальный фонд госбюджета Украины от НДФЛ, который ранее получали местные бюджеты, составит с 1 октября 2023 года до конца 2023 года 25,8 млрд гривен и в 2024 году - 93,7 млрд гривен.

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