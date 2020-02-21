Рада сьогодні заслухає звіт Кабміну про діяльність за 2019 рік

Верховна рада сьогодні розгляне звіт Кабінету міністрів про хід і результати виконання програми діяльності уряду у 2019 році. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Доповідати буде прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Також нардепи заслухають інформацію Міністерства охорони здоров'я про заходи, які вживаються для недопущення занесення і поширення в Україні коронавірусу.

Сьогодні у порядку денному розгляд законопроекту про ринок землі.

Раніше Кабінет міністрів України оприлюднив звіт про свою діяльність за 2019 рік. У звіті говориться, що уряд за багатьма напрямками тільки закладає основу подальших реформ. В заслуги нинішній Кабмін приписує собі забезпечення доступності ліків, підвищення якості освіти та захист дітей-сиріт.

Відзначимо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук на зустрічі з президентом Володимиром Зеленський в середині січня обіцяв до 4 лютого підготувати звіт про діяльність Кабінету міністрів. Крім того, він заявив, що представить парламенту концепцію посиленого Кабміну і його часткового організаційного переформатування.