Рада сьогодні заслухає Кабмін щодо ситуації на кордоні з Білоруссю: що ще на порядку денному

Представники уряду сьогодні звітуватимуть щодо стану охорони кордону з Білоруссю у зв'язку із загрозою напливу мігрантів.
Таку ініціативу підтримали нардепи під час погоджувальної ради у понеділок, 15 листопада.
"Пропозиція така: заслухати уряд про стан охорони державного кордону України з Білоруссю та протидію потенційній загрозі на кордоні з нелегальними мігрантами", - зазначив тоді спікер Ради Руслан Стефанчук.
Так, парламентарі заслухають главу МСВ Дениса Монастирського.
Також нардепи розглянуть у першому читанні проект постанови щодо створення центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав дітей - Державної служби України у справах дітей.
Крім того, парламентарі під час засідання розглянуть законопроекти:
про внесення змін до ЗУ "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" щодо підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (6060);
про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну (4358);
про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей (6104-6104-1);
про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (4564);
про внесення змін до ЗУ "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках (5865);
ЗУ "Про віртуальні активи" з пропозиціями президента України (3637);
про внесення змін до ЗУ "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні (5110);
про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів) (3881);
про внесення зміни ЗУ про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності (5864);
про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (4220);
про внесення змін до ЗУ "Про запобігання корупції" щодо усунення невизначеності обов'язків членів органів адвокатського самоврядування стосовно заповнення та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (3602).