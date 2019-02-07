Рада сьогодні може закріпити у Конституції курс на НАТО та ЄС

Рада також розгляне проект про адвокатуру та адвокатську діяльність

Верховная рада Украины на пленарном заседании 7 февраля может закрепить в Конституции курс на вступление в НАТО и Европейский союз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте парламента.

Также в повестке дня значится обращение Верховной рады к Парламентской ассамблеи НАТО и парламентов стран-участниц альянса о планах Украины, рассмотрение законопроекта о предотвращении отмыванию доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Кроме того, нардепы рассмотрят изменения в некоторые законы относительно бесперебойного снабжения электрической энергией, направят в Конституционный суд законопроект о переименовании Днепропетровской области, а также законопроекты о радиочастотном ресурсе Украины, об адвокатуре и адвокатской деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году Украина должна получить исчерпывающий план действий для вступления в НАТО.

Отметим, президент Петр Порошенко считает, что РФ попытается сорвать голосование в Раде за изменения в Конституцию.