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Україна в наступному році отримає план дій щодо вступу в НАТО

Новини » Політика    06.02.2019 - 11:51
Україна в наступному році отримає план дій щодо вступу в НАТО
Фото: Іван Винник (Віталій Носач/РБК-Україна)

У комітеті нацбезпеки вважають, що середньострокова перспектива вступу України в НАТО - до 7 років

У 2020 році Україна має отримати вичерпний план дій для вступу в НАТО. Про це повідомив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, нардеп Іван Вінник, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, середньострокова перспектива вступу України в альянс - 5-7 років.

"Середньострокова перспектива - 5-7 років. Це строк, який потрібен Україні для вступу в НАТО. Президент зазначив ще оптимістичніший термін - 5років, і 2024 рік - подача заявки. Якщо говорити мовою дій, ми, я думаю, отримаємо план дій щодо вступу в НАТО в наступному році", - повідомив Вінник.

Парламентар зазначив, що план дій буде вичерпним переліком пунктів, який Україна має виконати для вступу до Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що РФ спробує зірвати голосування у Верховній раді за зміни до Конституції у частині закріплення курсу в НАТО і ЄС.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави вважає, що тільки повноправне членство в Євросоюзі і НАТО гарантуватиме Україні незалежність. На його думку, жодна країна, яка не входить у НАТО, не має настільки близьких відносин з альянсом.

Додамо, глава місії України при Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Вадим Пристайко зазначав, що Україна може стати 31-м членом НАТО після Македонії. За словами Пристайко, найближчим часом Македонія стане 30-м членом НАТО.

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