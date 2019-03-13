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Рада сьогодні зосередиться на розгляді "мовного закону"

Новини » Політика    13.03.2019 - 08:23
Рада сьогодні зосередиться на розгляді "мовного закону"
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

У парламентському порядку денному значиться лише один пункт

Верховна рада України на пленарному засіданні 13 березня зосередиться на розгляді так званого "мовного закону". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Згідно опублікованого порядку денного, після реєстрації народних депутатів та оголошення заяв Рада продовжить розглядати законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної (друге читання). Даний пункт є єдиним в розкладі на 13 березня.

Нагадаємо, раніше комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала Раду перенести ухвалення "мовного закону" на період після виборів президента України. Вона також зазначила необхідність залучення до розробки таких законів "різних мовних спільнот".

Станом на 13 березня парламент розглянув майже 6% поправок до "мовного закону". Всього до законопроекту до другого читання подані 2082 правки. В документі пропонуються адміністративні штрафи до майже 7 тисяч гривень, які будуть стосуватися підприємницької діяльності в публічній сфері. Штрафи становитимуть від 5100 до 6800 гривень.

 

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Теми: Засідання Ради
Новини України языкВерховна РадаЗакон
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