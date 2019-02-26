Рада сьогодні розгляне питання нацбезпеки та оборони

Рада також може посилити відповідальність за порушення на виборах

Верховная рада Украины на пленарном заседании 26 февраля рассмотрит блок вопросов национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

На сегодняшнем заседании нардепы рассмотрят решение о допуске иностранных военных на территорию Украины для участия в учениях; урегулирование отдельных вопросов мобилизации, гражданской защиты, социальной защиты и социальной поддержки отдельных категорий; изменения относительно воинских званий; внесение изменений в некоторые законы по вопросам прохождения военной службы.

Кроме того, запланировано рассмотрение законопроекта для привлечения иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, назначение внеочередных выборов сельских и поселковых голов, а также принятие законопроектов для усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований и усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства.

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг, 28 февраля, Верховная рада рассмотрит доработанный ко второму чтению "языковой закон".

Также ранее стало известно, что Рада может решить проблему с платежками за газ на этой неделе.