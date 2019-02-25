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Рада може вирішити проблему з платіжками за газ на цьому тижні

Новини » Суспільство    25.02.2019 - 12:11
Рада може вирішити проблему з платіжками за газ на цьому тижні
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Так, нардепи можуть прийняти відповідну постанову

У цей пленарний четвер,28 лютого, народні депутати можуть ухвалити постанову про необхідність вжиття заходів для врегулювання ситуації із необґрунтованими платіжками за газ. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

У середу постанову розглянуть на засіданні профільного комітету, а у четвер - можуть прийняти у сесійній залі.

"Також попереднього тижня ми домовились про створення робочої групи по підготовці постанови про вжиття заходів для припинення необґрунтованого нарахування платежів за спожитий природний газ побутовим споживачам. Ця постанова була підготовлена апаратом Верховної ради у взаємодії з комітетами. Ми домовились, що у понеділок голови фракції підпишуть цей документ. У середу буде можливість  розглянути його на комітеті, а у четвер проголосувати", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що народні депутати повинні розібратися із прийняттям закону №2260 про зміну порядку встановлення лічильників і вирішити проблему з донарахуваннями населенню за споживання газу.

Як писало РБК-Україна раніше, 30 січня уряд повернув норму споживання газу на позначку в 3,3 кубометра. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підкреслював, що в Кабміні бачать обурення українців, які отримують платіжки за газ із завищеними нормами споживання.

Додамо, на початку січня анонсувалося, що Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові перевірки 20 операторів газорозподільних мереж через донарахування ними обсягів газу.

Кабмін очікує на результати перевірок облгазів через донарахування у платіжках У Кабміні закликали Раду вирішити проблему з платіжками за газ
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