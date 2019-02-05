Рада сьогодні розгляне питання нацбезпеки і ПЕК

Сьогодні відкривається 10 сесія VIII скликання Верховної ради

Верховная рада Украины на заседании 5 февраля рассмотрит вопросы национальной безопасности и топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

В частности, планируется внести изменения в некоторые законодательные акты в связи с созданием территориальных центров комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов; относительно воинских званий военнослужащих; изменения в некоторые законы по вопросам прохождения военной службы, а также относительно создания условий для привлечения иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс.

Также запланировано внесение изменений в закон о рынке электрической энергии, в некоторые законы в сфере использования ядерной энергии.

Кроме того, сегодня нардепы могут усовершенствовать законодательство о деятельности Государственного бюро расследований.

Отметим, ожидается, что сегодня парламент сможет проголосовать за проведение выборов в ОТО.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко призвал Раду принять закон о налоге на выведенный капитал.