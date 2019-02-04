Парламент може проголосувати за проведення виборів в ОТГ у вівторок

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парубій підкреслив, що розгляд питання про вибори в ОТГ може зайняти не більше півгодини

Завтра, 5 лютого, Верховна рада може проголосувати за проведення виборів в окремих територіальних громадах. Про це заявив спікер Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер ВР підкреслив, що голосування за вибори в ОТГ - великий обов'язок Ради.

"Хочу нагадати про ще один борг Верховної ради. В нас назбиралась величезна кількість призначення позачергових виборів. Комітет пропрацював і обрав з них близько 30, які не мають жодних застережень. Можливо, завтра (у вівторок, 5 лютого, - ред.) після блоку безпеки та оборони поставити призначення чергових виборів та проголосувати - це є великий обов’язок Верховної ради України", - повідомив Парубій.

За його словами, розгляд питання про вибори ОТГ у сесійній залі може зайняти не більше ніж півгодини.

"Це реально. Це займе 10-15 хвилин, до 20 хвилин. Я знаю, що в залі можуть виникнути суперечки та дискусії, але давайте відставимо їх у бік і дамо місцевим громадам провести вибори. Якщо ніхто не буде заперечувати, щоб ми після блоку безпеки і оборони поставили призначення виборів і змогли це провести. Це моє звернення до усіх голів фракцій та народних депутатів", - додав спікер.

Нагадаємо, Кабмін пропонує внести перші зміни в закон про державний бюджет на 2019 рік. Так, необхідність у змінах виникла у зв'язку зі скасуванням перших виборів у 45 територіальних громадах та додаткових виборів місцевих депутатів через введення воєнного стану в ряді областей.

Як писало РБК-Україна, 23 грудня 2018-го у 78 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) в 13 областях України пройшли перші вибори депутатів і голів ОТО.