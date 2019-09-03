ru
ua

Рада сьогодні розгляне зняття депутатської недоторканності у другому читанні

Новини » Політика   

З'явилась повістка дня

Верховна рада сьогодні розгляне зняття депутатської недоторканності у другому читанні. Про це йдеться на сайті Ради.

Повідомляється, що Рада розгляне закон №7203 про зняття депутатської недоторканності. Зокрема, зазначається, що сьогодні нардепи розглянуть законопроекти про внесення змін до Конституції:

  • щодо скасування адвокатської монополії,
  • щодо закріплення повноважень президента утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора НАБУ і директора Державного бюро розслідувань,
  • щодо законодавчої ініціативи народу,
  • щодо уповноважених Верховної ради,
  • щодо зменшення конституційного складу Верховної ради та закріплення пропорційної виборчої системи,
  • щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України,
  • щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної ради.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна раніше, 363 парламентарія підтримали за основу проект постанови №1095 про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (про недоторканність народних депутатів України). Таким чином, даний закон був прийнятий за основу.

В кінці травня президент України Володимир Зеленський виступив за прийняття Верховною радою законопроекту, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів з 2020 року. Так, глава держави наполягав на розгляді саме проекту закону №7203.

Раді пропонують скасувати держфінансування партій, які програли вибори Шуфрич очолить комітет по свободі слова
Читати всі новини