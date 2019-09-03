Верховна рада сьогодні розгляне зняття депутатської недоторканності у другому читанні. Про це йдеться на сайті Ради.

Повідомляється, що Рада розгляне закон №7203 про зняття депутатської недоторканності. Зокрема, зазначається, що сьогодні нардепи розглянуть законопроекти про внесення змін до Конституції:

щодо скасування адвокатської монополії,

щодо закріплення повноважень президента утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора НАБУ і директора Державного бюро розслідувань,

щодо законодавчої ініціативи народу,

щодо уповноважених Верховної ради,

щодо зменшення конституційного складу Верховної ради та закріплення пропорційної виборчої системи,

щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України,

щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної ради.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна раніше, 363 парламентарія підтримали за основу проект постанови №1095 про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (про недоторканність народних депутатів України). Таким чином, даний закон був прийнятий за основу.

В кінці травня президент України Володимир Зеленський виступив за прийняття Верховною радою законопроекту, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів з 2020 року. Так, глава держави наполягав на розгляді саме проекту закону №7203.