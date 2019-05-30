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Рада сьогодні розгляне відставку Гройсмана


Відставку Гройсмана можуть винести на голосування в ході ранкового засідання

Верховна рада України на пленарному засіданні 30 травня розгляне відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Відповідний порядок денний опубліковано на сайті українського парламенту.

Згідно з порядком денним Верховної ради, сьогодні винесуть на голосування проект постанови про відставку Гройсмана. Крім того, парламент розгляне призначення на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Також на сьогодні заплановано розгляд законопроекту про повну середню освіту і блок питань аграрної політики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гройсмана запросили на ранкове засідання БПП перед голосуванням за відставку.

Минулого тижня він зареєстрував у Раді заяву про відставку після того, як на інавгурації президент України Володимир Зеленський попросив Кабмін скласти свої повноваження.

У той же час представник уряду у Верховній раді, нардеп Вадим Денисенко не виключає, що Рада може провалити відставку Гройсмана. На його думку, для цього рішення може не вистачити голосів через відсутність нардепів у сесійній залі. Зокрема, він додав, що багато депутатів приступили до роботи на округах після оголошення дострокових парламентських виборів.

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