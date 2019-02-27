Рада сьогодні розгляне зміни до закону про вищу освіту

Також парламент планує ратифікувати податкову угоду з Катаром

Верховная рада Украины на пленарном заседании 27 февраля рассмотрит изменения в закон о высшем образовании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Также сообщается, что Рада сегодня рассмотрит ратификацию соглашения с Катаром об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы. Кроме того, на сегодня запланировано принятие закона о медиации.

Напомним, накануне в Раде аннулировали бланки для сбора подписей нардепов для импичмента президента Петра Порошенко.

В частности, в Аппарате заявили, что работники под давлением вынуждены были выдать бланки подписных листов. Кроме того, в письменном представлении отсутствовало правовое обоснование необходимости создания временной следственной комиссии, а также обоснование наличия в действиях Порошенко состава преступления.

Отметим, скандала разгорелся после выхода журналистского расследования о хищениях в оборонном секторе со стороны близкого окружения президента Украины. Вчера также стало известно, что НАБУ проверит информацию о фактах коррупции в "оборонке".