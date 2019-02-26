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НАБУ перевірить інформацію про факти корупції в "оборонці"

Новини » Суспільство    26.02.2019 - 15:29
НАБУ перевірить інформацію про факти корупції в "оборонці"
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Детективи НАБУ проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні Bihus.info, а також нададуть свою оцінку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацбюро.

У НАБУ також зазначили, що підприємства, про які йде мова в матеріалі, вже є об'єктами розслідувань Бюро, які тривають.

Повідомляється, що детективи розслідують корупцію на близько 15 підприємствах оборонно-промислового комплексу в межах декількох десятків кримінальних проваджень. По одному з таких підприємств - Львівський бронетанковий завод - розслідування завершено і з липня 2018 року справа слухається в суді.

При цьому в НАБУ заявили, що "розслідування корупційних схем в оборонній сфері складні і мають свою специфіку, яка відрізняє їх від інших корупційних злочинів". Зокрема, в НАБУ повідомили, що часто закупівлі товарів здійснюються за закритими процедурами, без проведення конкурентних торгів, за відсутності чітко встановленої процедури визначення ціни закупівлі та переможця; 
 частина документів, у тому числі тих, які можуть бути доказами, мають гриф секретності; відсутній ринок товарів військового та подвійного призначення, що ускладнює проведення товарознавчої експертизи, визначення ринкової ціни, на підставі якої можна стверджувати про збитки, завдані корупційними схемами;
-з’ясування обставин вчинення злочину потребує отримання інформації з-за кордону, що триває від півроку і більше.

Нагадаємо, у журналістському розслідуванні йдеться про те, що люди з оточення Порошенко причетні до крадіжок в оборонній сфері. За даними програми "Наші гроші", син Олега Гладовського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, причому українські оборонні підприємства переплачували за це в 2-4 рази.

Представник президента в парламенті Ірина Луценко заявила, що "Укроборонпром" і Олег Гладковський мають намір судитися з журналістами.

Додамо, що президент України Петро Порошенко підтримав припинення повноважень Олега Гладковського на посаді першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони.

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