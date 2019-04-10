Рада сьогодні продовжить вносити правки до "мовного закону"

Верховна рада України на пленарному засіданні 10 квітня продовжить розгляд "мовного закону". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт українського парламенту.

У порядку денному Верховної ради на 10 квітня значиться тільки розгляд проекту закону про забезпечення функціонування української мови як державної (друге читання).

Нагадаємо, вчора фракція БПП запропонувала відкликати поправки до "мовного закону" і висловила готовність голосувати за документ в редакції профільного комітету.

"Якщо автори поправок знімуть свої зауваження... Якщо вони мають право відкликати їх... якщо вони будуть відкликані, то ми зможемо проголосувати вже буквально в четвер. Якщо ні - цей процес затягнеться. Але ми готові голосувати за цей закон в редакції комітету", - сказав заступник голови БПП, народний депутат Сергій Березенко.

Зазначимо, голова парламентського комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький вважає, що "мовний закон" може бути не проголосовано до 21 квітня через те, що частина народних депутатів знаходиться на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Він також зазначив, що закон "Про функціонування української мови" має бути прийнятий незалежно від результатів виборів.