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Рада сьогодні продовжить розгляд "мовного закону"

Новини » Політика    14.03.2019 - 08:18
Рада сьогодні продовжить розгляд "мовного закону"
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

На засіданні Ради продовжать розглядати поправки до "мовного закону"

Верховна рада України на пленарному засіданні 14 березня продовжить розгляд так званого "мовного закону". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Відповідно до порядку денного, після реєстрації народних депутатів Рада продовжить розглядати законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної (друге читання). Даний пункт є єдиним в розкладі на 14 березня.

Нагадаємо, за словами першого віце-спікера Ради Ірини Геращенко, станом на 13 березня нардепи розглянули 13% поправок до "мовного закону". Напередодні нардепи відхилили норму, яка пропонувала виключити депутатів Верховної ради з переліку осіб, від яких вимагається вільне володіння українською мовою.

При цьому голова профільного комітету Микола Княжицький пояснив, що Конституція не передбачає таку вимогу до нардепів, що згодом може привести до того, що весь "мовний закон" визнають неконституційним.

Відзначимо, вчора Кабмін виступив за підтримку вивчення української мови за кордоном.

 

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Теми: Засідання Ради
Новини України языкВерховна РадаЗакон
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