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Рада сьогодні продовжить розгляд "мовного закону"


На засіданні Ради також розглянуть питання Держбюро розслідувань

Верховная рада Украины на заседании 12 марта продолжит рассмотрение так называемого "языкового закона". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт украинского парламента.  

В повестке дня также значатся вопросы аграрной политики, в частности, законопроект о сельскохозяйственной кооперации, изменения относительно идентификации и регистрации животных, а также изменения в некоторые законодательные акты по оптимизации системы государственного управления в сфере сельского хозяйства.

Кроме того, сегодня нардепы рассмотрят законопроект об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований, изменения относительно хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом, а также проект постановления об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2019.

Отметим, накануне спикер Андрей Парубий рассказал, когда Рада проголосует "языковой закон".

Напомним, ранее сообщалось, что на этой неделе представители Международного валютного фонда будут обсуждать с народными депутатами ряд финансовых законопроектов.

 

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