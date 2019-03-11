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Зростання цін виробників промпродукції сповільнилося

Новини » Економіка    11.03.2019 - 13:00
Зростання цін виробників промпродукції сповільнилося
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Енергетики різко підвищили ціни

Ціни виробників промислової продукції в лютому 2019 року порівняно з січнем зросли на 1,0%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до лютого 2018 року) ціни зросли на 10,2%.

З початку року (за січень-лютий) оптові ціни підвищилися на 2,0%, в т. ч. у добувній промисловості і розробленні кар'єрів знизилися на 1,5%, у переробній промисловості знизилися на 1,0%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зросли на 7,2%.

Нагадаємо, ціни виробників промислової продукції у січні 2019 року порівняно з груднем минулого року зросли на 1,0%. За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до січня 2018 року) ціни зросли на 10,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в порівнянні з січнем зросли на 0,5%. За даними Державної служби статистики, з початку року ціни в Україні зросли на 1,5%. У річному вимірі (до лютого 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,8%.

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Новини України ценыпромпродукцияДержавна служба статистики
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