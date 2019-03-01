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Рада сьогодні продовжить розгляд "мовного закону"

Новини » Політика    01.03.2019 - 08:44
Рада сьогодні продовжить розгляд "мовного закону"
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

У Раді також пройде година запитань до уряду

У Верховній раді України сьогодні, 1 березня, продовжиться розгляд так званого "мовного закону". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт українського парламенту.

Згідно з оприлюдненим порядком денному, до 11:00 в парламенті відбудеться година запитань до уряду. Крім того, після оголошення депутатських запитів нардепи продовжать розглядати мовний закон.

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань культури і духовності, народний депутат Микола Княжицький спрогнозував, що "мовний закон" буде проголосований до першого туру виборів президента України 31 березня 2019 року. Таким чином, на його думку, розгляд законопроекту триватиме близько двох пленарних тижнів.

Напередодні стало відомо, що окремі поправки в підготовленому до другого читання "мовному законі" можуть суперечити статтям Конституції України. Зокрема, закон пропонує встановити українську мову державним символом України, хоча Конституція визначає, що державні символи - це прапор і гімн.

 

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Теми: Засідання Ради
Новини України языкВерховна РадаЗакон
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