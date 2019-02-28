Рада сьогодні може ухвалити "мовний закон"

Парламент також розгляне закон про протидію відмиванню доходів

Верховная рада Украины на пленарном заседании 28 февраля во втором чтении рассмотрит "языковой закон". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт украинского парламента.

Также сообщается, что нардепы могут внести изменения в некоторые законодательные акты по деятельности Государственного бюро расследований, принять постановление о предварительном отчете следственной комиссии о нападениях на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Кроме того, в повестке значится ратификация соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций с Катаром, законопроект о предотвращении и противодействии легализации доходов, изменения в закон о трансплантации, а также законопроект об основных принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2030 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в подготовленном ко второму чтению "языковом законе" предусмотрены административные штрафы до почти 7 тысяч гривен. Отметим, штрафы будут касаться предпринимательской деятельности в публичной сфере.

Ранее также стало известно, что фракция БПП намерена поддержать этот закон.