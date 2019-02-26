У БПП заявили, що підтримають "мовний закон"

Фото: Артур Герасимов (Віталій Носач/РБК-Україна)

У фракції сподіваються на розгляд закону цього пленарного тижня

Фракція "Блок Петра Порошенка" підтримає закон про функціонування української мови як державної - "мовний закон" - у другому читанні. Про це заявив голова фракції БПП Артур Герасимов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, деякі правки народних депутатів фракції були не враховані профільним комітетом ВР з питань культури та духовності.

"На цьому тижні, я щиро сподіваюсь, що ми розпочнемо розглядати закон про мову. Позиція фракції є зрозумілою. У цілому і принципово ми це підтримаємо. Хоча є багато поправок, які подавались нашою фракцією, і вони не враховані. Але я сподіваюсь, що будуть враховані згодом", - повідомив Герасимов.

Нагадаємо, глава Ради Андрій Парубій у понеділок анонсував, що у четвер, 28 лютого, парламент розгляне доопрацьований до другого читання "мовний закон".

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Ради розповів, що парламент не буде розглядати інші законопроекти до прийняття "мовного закону". Так, глава парламенту допускає, що цей законопроект не буде розглянутий за один день.

Додамо, із законопроекту про державну мову прибрали норму про кримінальну відповідальність.