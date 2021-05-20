Рада зробила крок до зміцнення корпоративного управління у банках

Верховна рада планує зміцнити корпоративне управління у банках. Народні депутати схвалили за основу відповідний законопроект №4367.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосували 258 нардепів.
Закон пропонує посилити відповідальність ради і правління банку за прийняті рішення. Встановлюються додаткові вимоги до членів ради і правління банку, зокрема з приводу колективної придатності кожного з органів управління (ради і правління).
Підвищуються вимоги до організації системи внутрішнього контролю, зокрема управління ризиками.
Вводиться нова структура капіталу банку (включно з буферами капіталу) і встановлюються вимоги до достатності ліквідності.
Закон також розширює повноваження Національного банку в області нагляду через здійснення ризик-орієнтованого нагляду, забезпечення оперативного реагування на погіршення стану платоспроможності та ліквідності банку.
Раніше глава НБУ Кирило Шевченко пояснював, що цей законопроект є структурним маяком для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Як писало РБК-Україна, раніше профільний комітет рекомендував ВР схвалити цей закон за основу.
Нагадаємо, в Україні хочуть поліпшити якість платіжних послуг. Фінкомітет рекомендує Верховній Раді прийняти відповідний законопроект №4364.